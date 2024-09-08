احترس من طقطقة الرقبة.. مخاطر غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر إيفر أرياس طبيب العظام الأمريكي من خطورة طقطقة الرقبة لأن ذلك قد يزيد من احتمالية كسرها أو الإصابة بالسكتة الدماغية.

وشارك أرياس تجربته الخاصة خلال عمله في إحدى المستشفيات قائلا: "دخلت مريضة تبلغ من العمر 20 عاما إلى المستشفى بعد أن حاولت طقطقة رقبتها، وبعد المرة الثانية من قيامها بذلك سمعت صوتا وبدأت تشعر بألم شديد.

وأضاف: "بعد فحصها وجدنا أنها تعاني من كسر عنقي انضغاطي، وهو كسر في فقرة (عظمة العمود الفقري).

وعانت المريضة من حالة جعلتها تثني رقبتها كثيرا أثناء محاولة طقطقتها.

وتم تشخيصها أيضا بمتلازمة فرط الحركة، وما حدث هو أنها أقدمت على ثني رقبتها كثيرا وبدأت تعاني من تمزق انضغاطي.

وحذر أيضا من قيام شخص آخر بطقطقة الرقبة لأحدهم، موضحا أن زملاءه شهدوا حالات مرضى دخلوا المستشفى بسبب إصابتهم بسكتة دماغية بعد خضوعهم لعلاج تقويم العمود الفقري وأيضا طقطقة الرقبة.

وقال أرياس: "انتهى بهم الأمر إلى حدوث ضرر في الشريان الفقري لديهم، ما تسبب في إصابتهم بسكتة دماغية.

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