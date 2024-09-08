ما أضرار غسل الشعر يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر طبيب الأمراض الجلدية جريجوري فلاكس من غسل الشعر يوميا.

غسل الشعر لفترة طويلة قد يؤدي إلى التهاب الجلد والطفح الجلدي البثري، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

كما أن وسائل العناية بالشعر المستخدمة في غسل الشعر والعناية به مثل الشامبولها تأثير كبير على حالة الشعر.

لذلك عند غسل الشعر مثلا بشامبو غير مناسب يوميا، قد يسهم ذلك في إزالة البروتين والدهون وتلف الطبقة الواقية للجلد ونمو الفطريات من نوع Malassezia وظهور القشرة.

ويجب قبل اختيار وسائل العناية بالشعر مثل الشامبو تحديد نوع الشعر، على سبيل المثال: لا ينصح بغسل الشعر الجاف أكثر من مرتين في الأسبوع.

أما الشعر الدهني يجب غسله ثلاث مرات في الأسبوع.

ومن الأفضل غسل الشعر باستخدام شامبو يحتوي على مكونات ذات خصائص مجففة لأنها تساعد على التحكم بالإفرازات الدهنية ومنع اتساخ الشعر بسرعة.

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