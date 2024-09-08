غذاء القلب والمخ.. طعام "خارق" يحارب الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التغذية السليمة هي المفتاح للحفاظ على صحة القلب والدماغ، وهناك نوع طعام بمثابة "غذاء خارق" لهذه الأعضاء الحيوية، وهو "البيض"، وفقا لموقع "the health".

تأثير تناول البيض للقلب

يساعد البيض على خفض مستوى الكوليسترول الضار، وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعزز صحة الشرايين.

تأثير تناول البيض للدماغ

يحتوي البيض على نسبة عالية من "الكولين"، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ، حيث يؤدي دورا مهما في بناء الغشاء الخلوي للخلايا العصبية، وتحسين وظائف الدماغ والذاكرة والتعلم، والوقاية من الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر.

فوائد أخرى للبيض:

زيادة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم.

تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

إنقاص الوزن.

مصدر جيد للأوميجا 3.

ضبط مستوى السكر في الدم.

تقليل الالتهابات.

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