ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الميزان لشهر سبتمبر 2024

ابتداء من أول هذا الشهر أنت على موعد جميل مع الحب بوجود الزهرة ببرجك، والتي تغمرك بتألق ورغبة بالحب وبلم شمل من تحب حولك تزداد شعبيتك، وقد يعود لك شخص من الماضي ليعبر لك عن حبه ورغبته بالعلاقة معك، أمورك العاطفية بأفضل أحوالها، وتشير لتحسن بعد فترة من التعب الحيرة، وربما تفكر جديا بالزواج والارتباط، فقد تلتقي الكثير من الناس وخاصة وأنك من الأشخاص الذين لا يستطيعون العيش بعزله، فهذه الزهرة تعيد لك الحركة والصخب إلى حد ما لتتوازن حياتك العاطفية، وينمو الأمل من جديد.

هذه التأثيرات الإيجابية ستكون بلسم عن التأخيرات الواردة بباقي نواحي حياتك بهذا الشهر فالشمس وعطارد ببرج العذراء يؤخران بعض النتائج، ويحدث أن تتخذ قرار مهني إذا كنت غير مرتاح أو غير سعيد بعملك، فالكثير من مواليد الميزان يختار بهذا الشهر طريقاً جديداً، ربما تفاوض بشكل سري ومتكتم ومتحفظ على عمل، أو على فرصة مرتبطة بسفر، وتتوصل بنهاية الشهر لقرار ونتيجة.

ببدايات هذا الشهر تمشي الأحداث بإيقاع بطيء نسبيا، ولكن اعتبارا من تاريخ 23 تنشط الأجواء، وتتسارع وخصوصا بوصول الشمس لبرجك، ومن بعدها عطارد بتاريخ 26 بهذا الشهر هناك قرار عملي مهم، وتتركز طاقات هذا الشهر من خلال ولادة قمر ببرج العذراء واكتمال أمر وخسوفه ببرج الحوت، وهذا يدل على محاولتك بناء أساس مهني مختلف.

عليك الانتباه لاوضاعك الصحية وطوال الشهر، وذلك لوجود المريخ ببرج السرطان، وربما تنشغل بظروف صحية تخص أحد كبار السن بمحيطك أو أحد الوالدين، أو تخصك شخصيا وكذلك عليك الاهتمام بطريقة تعاملك مع أفراد العائلة أو مع اي سلطة أو إدارة بمحيطك وخاصة بالأيام الأقل حظا،

فقد تحدث بعض المواجهات المتسرعة؛ مما يجعل العلاقات قابلة للتصدع انتبه عزيزي الميزان، وحاول كسب الحلفاء وعدم رفع التحديات وعدم التصرف بطريقة استفزازية أو متحدية.

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