"الحق نفسك".. 4 علامات في العين تكشف ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات التي تظهر في العين أن تكشف ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة طبية قد تكون خطيرة إذا تركت دون علاج، وقد تسبب أمراض القلب.

وبحسب موقع Onlymyhealth، يمكن للعيون أن تكشف ارتفاع ضغط الدم، عندما تظهر أعراض، مثل:

الصداع وألم العين

يمكن أن يشير الصداع وألم العين إلى ارتفاع ضغط الدم داخل العين أو حتى النزيف.

الرؤية غير الواضحة



الرؤية غير الواضحة شكوى شائعة، وهي حالة قد تنتج عن تلف شبكية العين، مسببة ارتفاع الضغط.

فقدان الرؤية المفاجئ



قد يحدث هذا الأمر بسبب انسداد الشريان الشبكي، وهي حالة خطيرة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

الرؤية المزدوجة



يمكن أن تحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم على الأوعية الدموية التي تغذي الأعصاب المتحكمة في حركة العين.

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