أبرز صيحات أكسسوارات لربيع 2025 من أسبوع دبي للموضة

تحدد أسابيع الموضة شكل الاتجاهات التي ستهيمن على إطلالاتنا اليومية أو حتى في المناسبات، وبخلاف الأزياء، كان من المهم أن نسلط الضوء على أبرز صيحات الأكسسوارات التي قدمها أسبوع دبي للموضة في أيامه الأولى، والتي كشفت لنا الكثير من صيحات العام القادم، وتتصدر القائمة الأقراط الضخمة خاصة المصممة على شكل الثريا، كما لفتنا الحضور الطاغي لأكسسوارات الشعر على اختلاف أشكالها من أغطية وتيجان، هذا بالإضافة للقفازات الطويلة التي حجزت لنفسها مكاناً في أكثر من عرض.

كوني السباقة في التعرف إلى أحدث صيحات أكسسوارات ربيع وصيف 2025 التي قدمتها ماركات عربية وعالمية خلال أسبوع دبي للموضة، وتحضري من الآن للتأنق بها خلال سهرات نهاية العام.

ركز المصممون هذا العام على حقائب السهرة متوسطة الحجم، ويبدو أن الكلاتش الصغير قد تراجع قليلاً، فرصدنا في عرض Designers & Us حقيبة صندوقية الشكل سوداء مطبعة بالذهبي ومزودة بيد ذهبية صغيرة أشبه بالسوار ومغلقة بقفل ذهبي كبير، قطعة Statement فخمة يمكن أن تكون المتمم الأمثل لإطلالة مسائية بسيطة مؤلفة من توب أسود وتنورة أوكسديه متوسطة الطول بقصة A Line، لائميها مع صندل أسود أو اختاريه من لون التنورة نفسه.

كانت أكسسوارات الشعر نجمة عروض أسبوع دبي للموضة، فتفنن المصممون في ابتكار موديلات عززت جمال فساتين السهرة ومنحت العارضات إطلالات فخمة واستثنائية، من جهتنا أحببنا التيجان الذهبية المزخرفة التي زينت رؤوس عارضات ماركة أنجيلو إيستيرا Angelo Estera، والتي نسقت مع أقراط الـHoops الضخمة المزخرفة على شكل زهور، اكتفي بهاتين القطعتين لتزيين فستانك الأسود خلال سهرات نهاية العام.

بعدما سجلت حضوراً كبيراً على منصات أسبوع باريس للهوت كوتور هذا العام، ها هي القفازات الطويلة تحجز لنفسها مكاناً على منصات أسبوع دبي للموضة، فقد أدرجت ماركة Itrh تصميماً أسود رائعاً مصمماً من الشيفون المطرز والمزدان بالريش النافر، أكسسوار مميز سيرتقي بإطلالتك بالفستان الأسود السادة خلال سهرات 2024، احرصي على حمل كلاتش أسود سادة لتكتمل أناقتك بالشكل الصحيح.

قد تختفي بعض الصيحات لسنوات، ثم تسجل عودة غير متوقعة، نتحدث هنا عن أغطية الوجه الشيفون أو المصممة من الشبك التي ارتبطت بإطلالات الأربعينيات والخمسينيات، وأعادتها عروض أسبوع دبي إلى الواجهة، فقد لفتنا غطاء الوجه التول المزين بالكريستالات الذي أطلت به إحدى عارضات المصمم أمجد خليل Amjad Khalil، والذي وظفه لتزيين الفستان المخمل الأسود الطويل، أكسسوار فريد سيروق للنساء اللواتي يفضلن اللوكات الفينتج الأنيقة، تجنبي تنسيقه مع أقراط ضخمة أو القلادات، فقط ارتدي خاتمك المرصع المفضل لديك مع سوار ناعم لتحصلي على الطلة المنشودة.

نجحت الأحذية المصممة بألوان معدنية في شق طريقها إلى مدارج عروض أسبوع دبي للموضة خاصة في أيامه الأولى والتي خصصت للأزياء الراقية، وقد أعجبتنا الكثير من الموديلات، خاصة الصندل الذهبي المصمم بسوار يزين الكاحل والمرصع بالشراشيب الذهبية المرصعة بالألماس الذي انتعلته عارضة ماركة Itrh، لا تترددي في تنسيق هذه التحفة الفنية مع فستان ذهبي لتكملي إطلالتك الجريئة، كما يمكنك تنسيقه مع الفساتين الحمراء والخضراء.

السكارف المعقود من الخلف لسهرات 2025

غالباً ما ترتدي السكارفات المعقودة من الخلف كأكسسوار نهاري، ولكن كان لعروض أسبوع دبي رأي آخر، فقد رأيناها تزين إطلالات عارضة ماركة وينسانتو Weinsanto التي كانت ترتدي إطلالة تناسب السهرة مؤلفة من توب شبك وبنطلون جينز رمادي واسع، لوك عصري يناسب الشابات، جربي تزيين السكارف ببروش كبير ومرصع على غرار العارضة.

الأحزمة الرفيعة تثري الكثير من الإطلالات

فضلت بعض الماركات تحديد خصور العارضات بالأحزمة الرفيعة سواء الملونة أو الميتاليكية، وحرصت ماركة ريزمان روزيني Rizman Ruzaini على أن يكون الحزام من لون طبعة التنورة نفسه، والنتيجة إطلالة ناعمة مريحة للعين يمكن أن تتوجهي بها إلى مناسبة عائلية أو حفل مع الأصدقاء.

لم تقتصر موضة الأهداب على فساتين السهرة فقط، بل طالت الأكسسوارات بمختلف أشكالها، وجدنا في عرض ماركة وينسانتو Weinsanto صندلاً أبيض مقترناً من الخلف بشراشيب من لونه ذاته، قطعة مثالية لصاحبات القامة الممشوقة، فعلى القصيرات تجنب هذا الستايل لأنه سيزيد من مشكلتهن، يفضل تنسيقه مع الفساتين الميدي والقصيرة؛ حتى لا يطغى طول الفستان على جمال تصميمه.

بمتابعة عروض اليوم الأول والثاني من أسبوع دبي، أدركنا على الفور أن الأقراط الضخمة لن تفارقنا في المناسبات الهامة في 2025، كانت القطع التي جلبناها لكِ من مجموعة ماركة ريزمان روزيني Rizman Ruzaini من أجمل ما رأينا حتى الآن، فقد صممت على شكل وردة كبيرة مرصعة تتدلى منها قطع أشبه بالأهداب نقلت إطلالات عارضات الماركة الشهيرة إلى مستوى آخر من الفخامة، ونرشحها لصاحبات الوجه البيضاوي والمربع.

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