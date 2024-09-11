مؤشر كتلة الجسم.. طريقة بسيطة لتحديد الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة لاريسا جابدلخكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك عدة طرق لتحديد الوزن الزائد، ولكن أبسطها هي تحديد مؤشر كتلة الجسم.

وتقول: "أبسط طريقة لتحديد الوزن الزائد هي عبر تحديد مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يمكن حسابه بتقسيم وزن الجسم على مربع طول الجسم. وتصنف نتائج هذه العملية الحسابية إلى، بحسب صحيفة "إزفيستيا" :

16 -18كج/متر مربع وأقل نقص في مؤشر كتلة الجسم؛

18.5- 25 كج/متر مربع مؤشر كتلة الجسم طبيعي؛

25-30 كج/متر مربع - وزن زائد، مقدمة السمنة.؛

30-35 وأكثر كج/متر مربع- السمنة من الدرجة الأولى وهكذا.

ووفقا لها، ولكن إذا كان للشخص كتلة عضلية ضخمة فهذه المعادلة لا تنطبق عليه. كما أن هناك حالات يبدو فيها الشخص نحيفا ولكنه يعاني من دهون زائدة.

وتوصي النساء في هذه الحالة باستخدام العلاقة بين محيط الخصر والوركين:

أقل من 0.80 سم الوزن طبيعي؛ 0.80-0.84 سم وزن زائد؛ وأكثر من 0.85 سمنة.

أما بالنسبة للرجال: أقل من 0.90 سم الوزن طبيعي؛ 0.90 -0.99 سم الوزن زائد؛ وأكثر من 1.00 سم سمنة.

وتشير إلى أن محيط الخصر أعلى من الأرقام المذكورة أعلاه هو علامة على السمنة الحشوية (السمنة حول الأعضاء الداخلية) حيث هذه الدهون نشطة هرمونيا بعكس دهون الوركين. ولتحديد نسبتها بدقة يجب الخضوع إلى اختبارات خاصة.

ووفقا لها، يوضح هذا التشخيص هل لدى الشخص زيادة أم قلة في كتلة الدهون والعظام والعضلات والماء. وتؤكد وجود دهون زائدة على البطن أسوا بكثير من وجودها في الأرداف.