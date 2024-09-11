سعرها على قد الإيد.. فاكهة تحارب السرطان وتخفض الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

العنب من الفواكه الشعبية اللذيذة، ويعتبر وجبة خفيفة مفضلة لدى العديد من الأشخاص، لاحتوائه على عناصر غذائية مذهلة.

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن العنب غني بالريسفيراترول، وهو من مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار في الجسم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يحمي الريسفيراترول الكوليسترول الضار من الأكسدة، مما يقلل من خطر تكون اللويحات الدهنية وتصلب الشرايين.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مضادات الأكسدة الموجودة بكميات وفيرة في العنب تساهم في محاربة الجذور الحرة الضارة التي تؤدي إلى تلف الخلايا وتساهم في تطور الخلايا السرطانية، كما أنها تقلل من الالتهابات المزمنة، التي تعد من العوامل المساعدة في تطور العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بتجنب الإفراط في تناول العنب للوقاية من ارتفاع مستويات السكر في الدم، لاحتوائه على السكريات الطبيعية بنسبة كبيرة، ولتمكين الجسم من الاستفادة منه بشكل أفضل.

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