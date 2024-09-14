الامارات | عدم القدرة على التجشؤ.. مع هذه الأعراض يؤشر إلى خلل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع كبير الأطباء في إحدى العيادات بالعاصمة الألمانية برلين، الدكتور ألكسندر ماينكا، عدم القدرة على التجشؤ إلى الإصابة بما يسمى «الخلل الوظيفي الحلقي البلعومي الرجعي»، وهو خلل يحدث في عضلات المريء العلوية.

وأوضح أنه إلى جانب عدم القدرة على التجشؤ تشمل أعراض هذا المرض المعروف اختصاراً بـ(R-CPD) انتفاخ البطن والشعور بالتوعك والغثيان وألم في الصدر، خاصة بعد تناول الطعام.

وتشمل الأعراض أيضاً أصوات غرغرة مسموعة ومزعجة فوق الصدر أو في منطقة أسفل الرقبة، ما يسبب حرجاً بالغاً للمريض.

وأشار الدكتور ماينكا إلى أنه يتم علاج «الخلل الوظيفي الحلقي البلعومي الرجعي» من خلال حقن العضلة العاصرة العلوية للمريء (العضلة الحلقية البلعومية السفلية)، والتي تقع خلف الحنجرة مباشرة، بمادة البوتوكس، ما يساعد العضلة على استعادة وظيفتها.