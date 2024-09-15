الامارات | «ديوا» تدعم البيئة الدراسية الإيجابية بـ «نور وحياة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الفعاليات، التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتشجيع طلبة المدارس على استقبال العام الدراسي الجديد بنشاط وتفاؤل، إقبالاً كبيراً.

وضمن مشاركة الهيئة في مبادرة «مرحباً مدرستي» السنوية التي نظمتها منطقة دبي التعليمية، وفي مبادرة «العودة للمدارس» 2024 التي نظمتها مدينة الطفل في دبي، جالت شخصيتا الهيئة الكرتونيتان «نور وحياة» اللتان تمثلان الكهرباء والمياه على 20 منشأة تعليمية حكومية في دبي وقدمتا أنشطة توعوية ومسابقات ترفيهية، إلى جانب فقرات على مسرح مدينة الطفل.

وهدفت فعاليات الهيئة إلى تعزيز البيئة الدراسية الإيجابية، ودعم العودة السلسة للطلبة إلى الأجواء الدراسية.