3 عادات صباحية تفسد نومك وتزيد توترك.. كيف تتجنبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تلعب عادات الصباح دورًا حاسمًا في تحديد مزاجنا وإنتاجيتنا طوال اليوم، وبعضها قد تتسبب في اضطرابات النوم وتزيد من التوتر.

إليك 3 عادات صباحية شائعة يجب تجنبها لتحسين نوعية نومك وتقليل التوتر، ووفقًا لموقع Mayo Clinic.

1. الضوء الأزرق

يشع الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية إشارات إلى الدماغ بأن الوقت لا يزال مبكرًا، مما يجعل من الصعب على الجسم الاسترخاء والنوم في الليل.

2. الإشعارات

تسبب الإشعارات المستمرة من التطبيقات المختلفة في زيادة التوتر والقلق، مما يعيق الاسترخاء والنوم.

3. تناول وجبة إفطار ثقيلة أو دسمة جدًا

- صعوبة الهضم

الوجبات الثقيلة والدسمة تحتاج إلى وقت أطول للهضم، مما قد يسبب الشعور بالثقل والانتفاخ ويؤثر سلبًا على جودة النوم.

- الحموضة

بعض الأطعمة الدسمة أو الحمضية قد تسبب حرقة المعدة، مما يزعج النوم ويؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر.

عدم التعرض للضوء الطبيعي

يساعد التعرض للضوء الطبيعي في الصباح على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، مما يحسن نوعية النوم، كما أنّ عدم التعرض للضوء الكافي يجعل من الصعب على الجسم التمييز بين الليل والنهار.

بدائل صحية لهذه العادات

- الابتعاد عن الشاشات

حاول قدر الإمكان تجنب النظر إلى شاشات الأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة على الأقل قبل النوم.

- وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة

اختر وجبة إفطار تحتوي على البروتينات والألياف، مثل البيض والفواكه والخضروات.

- التعرض للضوء الطبيعي

حاول قضاء بعض الوقت في الخارج فور الاستيقاظ للاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي.

- ممارسة تمارين الاسترخاء

يمكنك ممارسة تمارين التنفس العميق أو اليوجا لتحسين مزاجك وتقليل التوتر.

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