لن تتوقع تأثير تناول التونة على صحة الكبد والكلى.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التونة من الأطعمة الشائعة التي يحبها الكثيرون، لكنها قد تؤثر على الأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلى بطرق مختلفة.

صحة الكبد

تعتبر التونة، بفضل محتواها العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مفيدة في مكافحة الكبد الدهني. فهي تساعد في خفض مستويات الدهون في الكبد وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات الكبدية، كما تُعد بديلاً صحياً للحوم الأخرى، إذ توفر البروتين دون إضافة الدهون الزائدة الموجودة في اللحوم والدواجن.

صحة الكلى

عادةً ما يُنصح الأشخاص المصابون بأمراض الكلى بتقليل تناول البروتين بشكل عام، بما في ذلك الأسماك، وذلك لأن تناول كميات كبيرة من البروتين يزيد من كمية النيتروجين التي تحتاج الكلى إلى تصفيتها، هذا قد يضيف ضغطاً إضافياً على الكلى، وقد يؤدي إلى تفاقم مشاكلها، خاصةً في حالة الأمراض الكلوية المزمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأسماك الكبيرة مثل التونة على مستويات عالية من الزئبق، الذي يمكن أن يتراكم في الجسم ويزيد من خطر التسمم، مما قد يعرض الكلى والكبد للتلف.

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