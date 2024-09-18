تقلل الكوليسترول.. 5 مشروبات تحميك من أمراض القلب والقاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك بعض المشروبات اليومية التي تساهم في تحسين ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب، ويمكن الحرص على تناولها للحفاظ على صحة الجسم.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارية البكتيريا والمناعة ورئيسة قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك العديد من المشروبات التي تُحسن صحة القلب، وتساعد في ضبط ضغط الدم والذي يعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه يسبب مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

وأضافت "عبدالوهاب| في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من بين هذه المشروبات اليومية ما يلي:

الماء



ضروري لتنظيم درجة حرارة الجسم وضغط الدم، ويساعد على طرد السموم.

الشاي الأخضر



غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، ويساهم في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الجيد، ما يساعد على ضبط ضغط الدم.

عصير الجزر



يحتوي الجزر على فيتامين (أ)، الذي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحمي من الأكسدة.

عصير البنجر



البنجر يحتوي على النترات التي تساهم في توسيع الأوعية الدموية، وخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.

عصير الرمان



الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، وتقليل الالتهابات، وحماية القلب.

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