هل رؤية الأموال في الحلم تشير إلى الفقر؟.. الإجابة تدهشك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

كثيرًا ما يرى الناس الأموال في أحلامهم، سواء كانت عملات معدنية أو ورقية، دون أن يعرفوا الدلالات التي تحملها تلك الرؤى.

وفي هذا الصدد، أشارت مفسرة الأحلام أسماء سالم، خلال لقائها في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة، إلى أن رؤية النقود المعدنية تُعتبر أكثر إيجابية من النقود الورقية، ذلك لأن النقود الورقية ترمز إلى الرزق، لكنه سريع الزوال، بينما تدوم النقود المعدنية لفترة أطول.

وأوضحت مفسرة الأحلام أن النقود المعدنية، والمعروفة بالاسم المتداول "الفضة"، تدل على أن الدنيا تفيض من رزقها على الرائي، مشيرة إلى أن الأرقام المرتبطة بالنقود لها دلالات معينة، مثل:

- رؤية الرقم 200 تشير إلى الوقوع في أمر لن يحالفك النجاح فيه.

- رؤية الرقم 20 تعني أنك ستواجه مشكلة، لكنك ستنتصر في النهاية.

- رؤية الرقم 10 تدل على إتمام أمر يشغلك.

- أما الرقم 50 فيشير إلى عدم اكتمال أمر ما، لكن لفترة زمنية محددة.

وختمت أسماء سالم حديثها بأن الحلم بالأموال لا يرتبط بالفقر أو نقص الرزق، بل على العكس من ذلك، ولكن تفسيره يعتمد على العوامل التي تم ذكرها.

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