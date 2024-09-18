أظافر يديك تكشف إصابتك بأمراض الكبد والقلب.. راقبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تطرأ العديد من التغيرات على أظافر اليدين التي قد تكشف عن وجود مشكلة صحية في الأعضاء الداخلية، مثل الكبد والقلب، وغالبًا ما يجهل الكثيرون أبرز هذه العلامات.

وبحسب ما ذكرته مواقع Cleveland Clinic وWebMD وMayo Clinic، إليك أبرز التغييرات التي تظهر على الأظافر وتكشف عن احتمالية الإصابة بمشكلات صحية في القلب والكبد.

ما العلاقة بين الأظافر والإصابة بأمراض الأعضاء الحيوية؟

تتغذى الأظافر عبر الدورة الدموية، حيث إنها تتكون من صفائح قرنية من بروتين الكيراتين. لذا، فإن حدوث أي خلل في الدورة الدموية أو نقص بعض العناصر الغذائية ينعكس على صحة الأظافر ويظهر عبر بعض التغييرات التي يجب مراقبتها.

ومن العلامات التي تكشف وجود مشاكل في القلب والكبد تغير لون الأظافر، والتي تأتي على النحو التالي:

الأظافر الصفراء

تدل على وجود خلل في الكبد، مثل صعوبة التخلص من الصفراء الزائدة، وهو ما يعرف باليرقان.

الأظافر الزرقاء

تشير إلى عدم وصول الأكسجين بشكل كافٍ إلى الأطراف، مما قد يدل على وجود مشكلة في القلب أو الرئتين.

الأظافر البيضاء

تدل على خطر الإصابة بأمراض الكبد أو القلب المزمنة.

إعوجاج الأظافر

نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأظافر يؤدي إلى تغير شكلها واعوجاجها بسبب تضخم الأجزاء الموجودة أسفل الظفر، ما قد يشير إلى مشكلة صحية في القلب أو الرئة أو الكبد.

أظافر تيري

تتميز بظهور الظفر بلون أبيض لامع مع شريط صغير أحمر أو وردي في الطرف، وغالبًا ما يحدث ذلك مع التقدم في العمر، ولكن إذا ظهر في سن مبكرة فقد يكون علامة على وجود مشكلة صحية في الكبد أو القلب أو الإصابة بمرض السكري.

نصائح وقائية من أمراض الكبد والقلب:

اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الوقاية من السمنة التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والكبد.

إجراء فحوصات طبية دورية للكشف المبكر عن أي مشكلة صحية والتمكن من علاجها سريعًا.

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