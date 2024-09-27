الامارات | أفضل توابل لتحويل الحليب إلى مشروب صحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعتبر الحليب من المشروبات الأساسية التي توفر العديد من الفوائد الصحية، خاصةً عند تناوله يوميًا، لكن إن كنت لا تفضل شرب الحليب العادي، يمكنك تعزيز فوائده وإضفاء نكهة مميزة له عن طريق إضافة مجموعة من التوابل الطبيعية التي تتميز بخصائص صحية استثنائية ، وفقاً لـ"سكاي نيوز".

لماذا نضيف التوابل إلى الحليب؟

يحتوي الحليب بطبيعته على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والبروتين والدهون، ومع إضافة بعض التوابل، يمكن تعزيز فوائده الغذائية ودعم الصحة العامة، تلك التوابل تساهم في تحسين عملية الهضم، وتعزيز المناعة، والمساعدة على النوم بشكل أفضل، بالإضافة إلى المساهمة في إدارة الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم.

أفضل التوابل التي يمكنك إضافتها للحليب

الكركم:

الكركم غني بمادة الكركمين المضادة للالتهابات، مما يجعله خيارا رائعا لدعم صحة المفاصل وتعزيز المناعة، يمكنك تحضير "الحليب الذهبي" بخلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب الدافئ وتحليته بالعسل.

القرفة

تعتبر القرفة من التوابل التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الهضم، يكفي إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة أو عود قرفة للحليب الدافئ.

الزنجبيل:

الزنجبيل يعزز الهضم ويخفف من الغثيان، كما يدعم جهاز المناعة، يمكنك إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون للحليب.

الحبهان "الهيل"

الهيل يساعد في تحسين الهضم ويضفي نكهة منعشة على الحليب، اسحق بضعة قرون من الهيل أو استخدم نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون للحليب.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود يحتوي على مادة البيبيرين التي تحفز الهضم وتقلل الالتهابات، يمكنك إضافة قليل من الفلفل الأسود المطحون للحليب لتعزيز فائدته الصحية.

جوزة الطيب

معروفة بتأثيرها المهدئ، جوزة الطيب تساعد على تحسين النوم والهضم، أضف 1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة للحليب واستمتع بتأثيرها المريح.

القرنفل

القرنفل يحتوي على مضادات أكسدة قوية تدعم صحة الفم وتحسن الهضم، إضافة بضع حبات قرنفل أو 1/4 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون للحليب يمنحه نكهة مميزة.

بذور الشمر

بذور الشمر ممتازة لتخفيف الانتفاخ والغازات وتحسين صحة الجهاز الهضمي، يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر للحليب وتركها منقوعة قبل تناولها.

الزعفران

الزعفران يُعرف بخصائصه المعززة للمزاج ويمكن أن يساعد في تخفيف القلق والاكتئاب، انقع بعض خيوط الزعفران في الحليب الدافئ لتعزيز النكهة واللون.