مئات المصرفيين يتوجهون إلى مدينة نيوم لاستكشاف فرص التمويل في مشروع ذا لاين

تتزايد الاهتمامات المصرفية بمشروع “ذا لاين” في مدينة “نيوم”، حيث من المتوقع وصول مئات المصرفيين خلال الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل التمويل الجديدة. ومن المقرر أن يلتقي نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”، بممثلي جهات التمويل وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة التقدم المحرز في المشروع.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الاهتمام بمشروع “نيوم” بين المصرفيين من خلال عرض الأعمال الملموسة التي تجري في المدينة الجديدة، بدلاً من الاعتماد على العروض الافتراضية. وسيتاح للمصرفيين فرصة استكشاف التمويل والاستثمار في هذا المشروع الطموح، الذي يعد إحدى أبرز مشاريع المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن “نيوم” تعتبر مدينة مستقبلية مبتكرة، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الابتكار في مجالات متعددة. تعتبر هذه الزيارة فرصة مثالية للمصرفيين للاطلاع على إمكانيات التمويل والاستثمار المتاحة في هذا الساحة الواعدة، والتعرف على آفاق النمو والفرص الاقتصادية المتاحة في “نيوم”.

مع مشروع “ذا لاين” الذي يشهد تقدمًا ملحوظًا، يأمل فريق “نيوم” في أن تتحقق شراكات استراتيجية مع المصرفيين، تعزز التمويل وتسهم في تحقيق رؤية هذه المدينة المبتكرة. تعد هذه الخطوة الحاسمة في تعزيز التواصل وتعميق العلاقات بين مطوري “نيوم” وممثلي القطاع المصرفي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحويل “نيوم” إلى واحدة من أهم المدن العالمية في المستقبل.