شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 6 مساء.. أتربة مثارة على 4 أماكن بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات، على الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.