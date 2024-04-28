شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون تاريخي بين المملكة ومؤسسة بيل ومليندا غيتس لإنقاذ الملايين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام