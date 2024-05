شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية يلتقي عددا من الوزراء لبحث مستجدات الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، عدد من الوزراء، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.واجتمع سمو وزير الخارجية بنظيره النرويجي إسبن بارث ايدي، وبحث الوزيران خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.كما التقى سمو وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطّاف.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.هذا بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة.أيضا التقى سمو وزير الخارجية نظيره السريلانكي علي صبري، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية.