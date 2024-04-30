شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 264 حقيبة إيوائية في محلية بورتسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 264 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان.استفاد منها 1518 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان.المساعدات الإغاثية السعوديةويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض.