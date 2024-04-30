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مدير الجوازات: إثراء تجربة المسافرين بتقديم أفضل الخدمات

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واس - نيوم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم، صالات الجوازات بمطار خليج نيوم، وذلك لمتابعة إنهاء إجراءات المسافرين، والاطلاع على سير أعمال مشروع البوابات الإلكترونية في المطار.
من جهة أخرى، التقى الفريق اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، واستعرض معه أعمال عددٍ من المواضيع المشتركة.
مدير عام الجوازات يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة نيوم - واس

إثراء تجربة المسافرين

وأكد الفريق اليحيى حرص المديرية العامة للجوازات على إثراء تجربة المسافرين من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم عبر المنافذ الدولية.
مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل بجوازات مطار خليج نيوم - واس
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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