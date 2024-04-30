شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الجوازات: إثراء تجربة المسافرين بتقديم أفضل الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

إثراء تجربة المسافرين

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم، صالات الجوازات بمطار خليج نيوم، وذلك لمتابعة إنهاء إجراءات المسافرين، والاطلاع على سير أعمال مشروع البوابات الإلكترونية في المطار.من جهة أخرى، التقى الفريق اليحيى، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، واستعرض معه أعمال عددٍ من المواضيع المشتركة.وأكد الفريق اليحيى حرص المديرية العامة للجوازات على إثراء تجربة المسافرين من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم عبر المنافذ الدولية.