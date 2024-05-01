الأمطار تُجري الأودية والشعاب في المزاحمية

هطلت أمطار اليوم الإربعاء من متوسطة إلى غزيرة على محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب ومن بينها وادي نساح ووادي جمل الذي يصل إلى روضة المحلية.

وما أن شهدت منطقة الرياض ومحافظاتها أمطارًا بمختلف درجاتها الغزيرة والمتوسطة اليومين الماضيين، حتى تشكلت من أعالي جبالها العديد من الشلالات المنحدرة من قممها، والتي جذبت الكثير من الأهالي من المحافظة وسكان العاصمة والمتنزهين للاستمتاع بروعة مناظر جريان الأودية والشعاب عبر جداول مائية تتزين جوانبها بالمسطحات الخضراء والأشجار.