الأمطار تُجري الأودية والشعاب في المزاحمية

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وما أن شهدت منطقة الرياض ومحافظاتها أمطارًا بمختلف درجاتها الغزيرة والمتوسطة اليومين الماضيين، حتى تشكلت من أعالي جبالها العديد من الشلالات المنحدرة من قممها، والتي جذبت الكثير من الأهالي من المحافظة وسكان العاصمة والمتنزهين للاستمتاع بروعة مناظر جريان الأودية والشعاب عبر جداول مائية تتزين جوانبها بالمسطحات الخضراء والأشجار.
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