شكرا لقرائتكم خبر تطبيق تقنية الجراحة الفراغية للدماغ في العلوم العصبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن فريق طبي من المركز الوطني للعلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني، من تطبيق جراحة الفراغ الكهربائي للدماغ، وتقييم بؤر الصرع خلال زراعة الأقطاب الكهربائية، إذ تعد الأحدث في مجال جراحة الروبوت للعلوم العصبية.

وأوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن هذه التقنية تسهم في التحديد الدقيق للبؤر الصرعية تسهيلا لعملية استئصالها ومعالجتها، إضافة إلى تقليل مدة العملية بشكل كبير وتقليل نسبة الخطورة مقارنة بالطرق الجراحية التقليدية.

وأضافت، بأن استخدامات التقنية تكون في قياس النشاط الكهربائي بالدماغ لحالات الصرع، والتحفيز الكهربائي لعلاجها، والاضطرابات الحركية مثل مرض الرعاش.