شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار هيئة الأفلام.. بدء تخفيض أسعار التذاكر في دور السينما والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام