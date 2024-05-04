تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري يكشف خطورة حقن "الفيلر" بين الحاجبين

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية الدكتور فهد السديري خطورة حقن "الفيلر" بين الحاجبين.

أوعية دموية

وقال خلال مداخلة مع "نشرة النهار" على قناة الإخبارية:" ممنوع حقن الفيلر بين الحاجبين، لوجود أوعية دموية مهمة تغذي العين والأشياء المهمة في الوجه، ويمكن الحقن بالبوتكس لأنه يعتبر سائل لعلاج التجاعيد، ولكن الفيلر ممنوع في هذه المنطقة".

الأنف

وتابع:"بالنسبة للأنف يجب أن نحذر جدا لأن قد يكون هناك تغير تشريحي بين الناس فيكون العرق الذي يغذي جزء من العين موجود في منطقة على جانب الأنف، ولذلك قد نحقن ولكن في نطاق ضيق جدا وتحت إشراف مختص في منطقة العظم".

واختتم قائلا :"حقن الأنف عادة لا نحبذه، ويكون في نطاق ضيق ولكن الحقن في منطقة بين الحاجبين ممنوع منعا باتا للجميع".