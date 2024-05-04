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"سكوترات" تنقل الطلاب داخل حرم جامعة جدة

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عبدالعزيز العمري - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دشنت جامعة جدة خدمة التنقل الذكي داخل حرم الجامعة، وذلك من خلال استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية داخل الحرم الجامعي.
وتقدم الخدمة من خلال مبادرة تفعيل فرص الابتكار والتطوير ضمن الاتفاقية المشتركة بين جامعة جدة وهيئة النقل العام، التي تهدف لتمكين البيئة المحفزة والملائمة وتحسين تجربة الطلاب وتوفير وسائل نقل مستدامة.

السكوترات الكهربائية

وتمكّن الخدمة للطلاب والموظفين، التنقل بسهولة بين الأماكن داخل الحرم الجامعي باستخدام السكوترات الكهربائية ضمن بيئة صحية، حيث تم تجهيز الحرم الجامعي بمسارات مخصصة بمساحة ١٠٠٠ متر و٥ محطات توقف في مواقع حيوية.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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