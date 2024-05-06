تراجع أرباح أرامكو السعودية بنسبة 10% في الربع الأول.. تعرف على توصيات المحللين

تترقب سوق الأسهم السعودية إعلان نتائج شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” غدًا الثلاثاء قبل افتتاح السوق، وتشير توقعات المحللين إلى تراجع الأرباح بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تصل إلى 105.8 مليار ريال. يعزى هذا التراجع إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط السعودي إلى تسعة ملايين برميل يوميًا.
توصيات المحللين تميل بشكل عام إلى الاحتفاظ بسهم أرامكو، حيث يوجد 13 توصية بالاحتفاظ، وتوصيتان بالشراء، وتوصية واحدة بالبيع. ويشير متوسط السعر المستهدف إلى 33.19 ريال.
شركة “جي بي مورغان” توصي بشراء السهم وتحدد السعر المستهدف عند 35 ريالًا. بينما توصي “مورغان ستانلي” بالاحتفاظ بالسهم وتحدد السعر المستهدف عند 31 ريالًا.
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