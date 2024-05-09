شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. يسر وسهولة في إجراءات دخول أولى رحلات الحجاج من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، استقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية أفغانستان.

وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، مشيرة إلى أنها أنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. تسهيل إجراءات دخول الحجاج وتؤكد "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وذلك بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

