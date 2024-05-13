شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يؤكد أهمية تبادل الخبرات والمعرفة التقنية مع فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

حدث النقل الذكي

سبل تعزيز التعاون

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التقنيات الحديثة وتعزيز سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة بجمهورية فنلندا.جاء ذلك خلال زيارته وكالة النقل والاتصالات في فنلندا، ترافقه سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، والوفد المرافق.واطّلع الجاسر خلال زيارته على الخدمات التي تقدمها الوكالة، والتقنيات التي تعمل عليها في قطاع النقل.بعد ذلك، حضر الجاسر حدث النقل الذكي التي نظمته ITS في العاصمة الفنلندية، واطلع على عروض تتناول حركة المرور والاتصال بنظام الطاقة، والصورة الشاملة للتنقل الحضري المستدام، ونظام النقل الجديد في مدينة تاميري، والنظام البيئي للمرور والخدمات المبنية عليه.كما أجرى جولة خاصة في مترو المدينة للاطلاع على أنظمة التشغيل، والخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاع النقل.كما التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات التجارية والتنموية.