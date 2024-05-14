شكرا لقرائتكم خبر عن صور| طالبات يبتكرن حلولًا لمشكلات فقدان حقائب السفر وسلامة النقل المدرسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب الآلي في المملكة، الذي عُقد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عددا من الابتكارات لطلاب الحاسب الآلي من مختلف الجامعات السعودية، والتي جسدت تطلعات الرؤية الطموحة للمملكة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وقالت الدكتورة سمية الجميل، رئيسة اللجنة العلمية في المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب الآلي في المملكة: "بالنسبة للمشاريع الابتكارية المصاحبة للمؤتمر بلغت 20 مشروعًا من مختلف الجامعات السعودية، حيث استقبلنا 150 مشاركة وبعد التصفيات وصلنا إلى 20 مشاركة متميزة من 19 جامعة سعودية".
وأضافت: "تركز هذه المشاريع في مختلف المجالات التقنية والتي تستهدف الرؤية الطموحة، مثل مشاريع في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحلول مشكلات التعليمية الطبية لإيجاد حلول تقنية، وبعدها الانتقال إلى فكرة ريادية ابتكارية لإنشاء شركاء ناشئة لطلبة الحاسب الآلي".
وذكرت الطالبة ريهام الغضيّه، من جامعة القصيم، أن فكرة مشروع ”آمنين“ هو نظام تقني يربط إدارة المدرسة وأولياء الأمور وسائقي الحافلات بنظام واحد، من خلال تقنية حديثة، وفي حالة نزول أو ركوب الطالب إلى الحافلة سيكون هناك مسح آلي يرسل إشعارات إلى أولياء الأمور وإدارة المدرسة بحالة الطفل، ويتمكن سائق الحافلة من توصيل الطلبة بسهولة إلى المدارس، عن طريق ترتيب المواقع من الأقرب إلى الأبعد، إلى المدرسة والعكس، إضافة إلى تمكين إدارة المدرسة من مراقبة جميع الحافلات المدرسية التابعة للمدرسة وفي حالة حدوث أي ضرر يتم التدخل لحله.
أوضحت الطالبة ريهام الغضيّة أن فكرة مشروع ”آمنين“ استُلهمت من حادثة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية في القطيف. وتسعى من خلال هذا المشروع إلى حل مشكلة بقاء الطلاب في الحافلة بعد انتهاء الدوام المدرسي، والتأكد من خلوها منهم قبل مغادرة سائق الحافلة.
وقالت الدكتورة سمية الجميل، رئيسة اللجنة العلمية في المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب الآلي في المملكة: "بالنسبة للمشاريع الابتكارية المصاحبة للمؤتمر بلغت 20 مشروعًا من مختلف الجامعات السعودية، حيث استقبلنا 150 مشاركة وبعد التصفيات وصلنا إلى 20 مشاركة متميزة من 19 جامعة سعودية".
وأضافت: "تركز هذه المشاريع في مختلف المجالات التقنية والتي تستهدف الرؤية الطموحة، مثل مشاريع في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحلول مشكلات التعليمية الطبية لإيجاد حلول تقنية، وبعدها الانتقال إلى فكرة ريادية ابتكارية لإنشاء شركاء ناشئة لطلبة الحاسب الآلي".
إيجاد حقائب السفر وخدمات نقل الركابفيما ذكرت ميار المطيري من جامعة طيبة أن فكرة المشروع هي الطريقة التقنية لإيجاد حقيبة السفر في المطارات من خلال التتبع للحقيبة واثبات ملكية الحقيبة من خلال الجواز السعودي بخطوات تثبت ملكية الحقيبة ومنع استخدامها من أي شخص آخر.
وذكرت الطالبة ريهام الغضيّه، من جامعة القصيم، أن فكرة مشروع ”آمنين“ هو نظام تقني يربط إدارة المدرسة وأولياء الأمور وسائقي الحافلات بنظام واحد، من خلال تقنية حديثة، وفي حالة نزول أو ركوب الطالب إلى الحافلة سيكون هناك مسح آلي يرسل إشعارات إلى أولياء الأمور وإدارة المدرسة بحالة الطفل، ويتمكن سائق الحافلة من توصيل الطلبة بسهولة إلى المدارس، عن طريق ترتيب المواقع من الأقرب إلى الأبعد، إلى المدرسة والعكس، إضافة إلى تمكين إدارة المدرسة من مراقبة جميع الحافلات المدرسية التابعة للمدرسة وفي حالة حدوث أي ضرر يتم التدخل لحله.
أوضحت الطالبة ريهام الغضيّة أن فكرة مشروع ”آمنين“ استُلهمت من حادثة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية في القطيف. وتسعى من خلال هذا المشروع إلى حل مشكلة بقاء الطلاب في الحافلة بعد انتهاء الدوام المدرسي، والتأكد من خلوها منهم قبل مغادرة سائق الحافلة.