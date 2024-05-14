المملكة ضمن الدول الأعلى عالميا بمقاعد آيسف 2024

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- بواسطة أيمن الوشواش - تحتل المملكة مكانة بارزة ضمن الدول الـ 5 الأعلى عالميا في عدد المقاعد المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بواقع 35 مقعدا، وتبرز المملكة بصفتها أعلى دولة عربية في هذا الإنجاز. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتل المملكة مكانة بارزة ضمن الدول الـ 5 الأعلى عالميا في عدد المقاعد المشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بواقع 35 مقعدا، وتبرز المملكة بصفتها أعلى دولة عربية في هذا الإنجاز. من جهته، قال مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار في مؤسسة موهبة المهندس أنس الحنيحن «إن حصول المنتخب السعودي على تلك المقاعد نظير دعم ورعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بعد تحقيق المنتخب نتائج تاريخية في النسختين السابقتين 2022 و2023، إضافة إلى التفاعل الكبير من قبل أولياء الأمور في نسخة هذا العام من الأولمبياد الوطني 2024 والأثر الذي أوجدته النتائج التاريخية لأعضاء المنتخب سابقا الذي حفز الجيل القادم والواعد من علماء المستقبل للمشاركة في مثل هذه المسابقات والاستفادة من مخرجاتها في الاستحقاقات المعنية بالبحث العلمي والابتكار».

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