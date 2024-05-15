شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة "خارج حدود الأرض" تجمع "ناسا" ووكالة الفضاء السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت جامعة الأمير سلطان اليوم الثلاثاء في مقرها بالرياض، وفدًا مشتركًا من وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها الأمريكية "ناسا".

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية د. محمد التميمي، ومدير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية بيل نيلسون، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ورواد الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي الغامدي ومريم فردوس.واستهدفت الفعالية بحث سبل تعزيز العلاقات التعاونية في مجالات العلوم والبحث والتطوير والابتكار، في إطار جهود وكالة الفضاء السعودية المستمرة لتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وتبني الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، وتسخير كل ذلك في تنمية قطاع الفضاء السعودي. خارج حدود الأرض وعقدت جلسة حوارية بعنوان "خارج حدود الأرض.. نحو النجوم" بتنظيم من وكالة الفضاء السعودية وبمشاركة كلٍ من مدير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء بالولايات المتحدة الأمريكية، بيل نيلسون، بالإضافة إلى رواد الفضاء السعوديين ريانة برناوي، ومريم فردوس، وعلي الغامدي.

وناقش الحضور موضوعات عدة عن برنامج الفضاء السعودي ورؤية وكالة "ناسا"، والتحديات والفرص في استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الرواد في إلهام الأجيال القادمة في مجالات الفضاء الواسعة. كلية علوم الفضاء والطيران وأشار رئيس جامعة الأمير سلطان د. أحمد بن صالح اليماني إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التواصل مع الجهات العالمية الرائدة في مجال الفضاء والطيران، كاشفًا عن عزم الجامعة إطلاق كلية جديدة تحت مسمى "كلية علوم الفضاء والطيران"، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوكالة الفضاء السعودية، والحراك الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة بعد إطلاق برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي يسعى إلى الإسهام في تطوير هذا القطاع المهم.

وأكد حرص الجامعة على تعميق تواصلها مع جميع القطاعات ذات العلاقة بمجالات الفضاء والطيران، مع استعدادها للاستفادة من الخبرات العالمية في سبيل تطوير البحث العلمي والتقني في هذا المجال الحيوي.