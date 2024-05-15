شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية لـ"اليوم": الأم المطلقة الأحق بحضانة الأطفال ويحق للأب الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتزامن 15 مايو مع اليوم الدولي الأسرة، والذي يحتفي فيه العالم بأهمية الأسرة كوحدة بناء للمجتمع ويبحث خلال مشاكل التفكك الأسري، وأهمها الطلاق، والذي تتنوع أسبابه، ويؤدي في النهاية في أغلب الحالات لظاهرة أبناء الطلاق الذين ينشأون في مناخ مشتت اجتماعيًا.

وفي يوم الأسرة، تؤكد المستشارة القانونية هاجر الأحمري، أن للمرأة والأطفال حقوق تتمثل في نفقة المتعة والعدة، والأجر المؤجل "الصداق"، وحق نفقة السكن والحضانة للأطفال في حال وجودهم.

وأضافت "الأحمري" في حوار مع "اليوم"، أنه يحق للمرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا أن تسكن في بيت الزوجية حتى تنقضي عدة الطلاق الرجعي أما المطلقة البائن يتوجب عليها المغادرة إلا إذا كانت تملكه أو لها حصة فيه أو كانت حاضنة للأبناء.

والى الحوار ..

ما هي الحقوق المالية للمرأة المطلقة؟

نفقتا المتعة والعدة، والأجر المؤجل "الصداق"، علاوة على حق نفقة السكن والحضانة في حال وجود أبناء.

كيف يجري تحديد مدة حضانة الأطفال بعد الطلاق، وما هي العوامل التي تأخذها المحكمة بعين الاعتبار؟

تنتهي مدة الحضانة إذا أتم المحضون 18 عامًا من عمره، والأحق بالحضانة هي الأم و المحكمة تراعي مصلحة المحضون في المقام الأول دائمًا.

ما هي حقوق السكن للمرأة المطلقة؟ هل لها الحق في البقاء في مسكن الزوجية لفترة زمنية محددة؟

يحق للمرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا أن تسكن في بيت الزوجية حتى تنقضي عدة الطلاق الرجعي أما المطلقة البائن يتوجب عليها المغادرة إلا إذا كانت تملكه أو لها حصة فيه أو كانت حاضنة للأبناء.

حقوق تتمتع بها المطلقة



ما هي الحقوق الأخرى التي تتمتع بها المرأة المطلقة، مثل حقها في العلاج الطبي، والتعليم، والعمل؟

حقها في الحصول على الدعم السكني من وزارة الإسكان وفق المادة 3 من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني وحق الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن خاصةً إذا كان لديها أطفال لضمان حياة كريمة لهم.

ما هي الحقوق المالية للرجل بعد الطلاق، بما في ذلك نفقة الزوجة، ونفقة الأطفال، وحق رؤية الأطفال؟

تستحق الزوجة المطلقة رجعيًا نفقة العدة ما لم تكن ناشزًا قبل الطلاق حتى تنقضي عدتها ونفقة الزوج على أطفاله وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العُرف وماتقرره الأحكام النظامية ذات صلة "نظام الأحوال الشخصية مادة 45"، ويحق للأب زيارة ورؤية أطفاله بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الأم الحاضنة.

هل يحق للرجل السكن في مسكن الزوجية بعد الطلاق في بعض الحالات؟

نعم، في حال كان السكن مملوك للزوج يحق له المبيت فيه.

كيف تدعم المملكة العربية السعودية المرأة المطلقة من خلال توفير الدعم القانوني وبرامج التأهيل ورعاية الأطفال؟

تقديم تسهيلات في الإجراءات القانونية للمطلقة، بما في ذلك مراجعة دوائر الأحوال المدنية والدوائر الحكومية ودائرة الجوازات والحق في إصدار ما تحتاجه من وثائق رسمية خاصة بها وبأبنائها، وتأهليها عند الحاجة عن طريق جلسات التأهيل للمساهمة في تخطي أزمة الطلاق ومعالجة آثاره.



جهود المملكة لدعم المطلقات



ما هي الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة التمييز ضد المرأة المطلقة في مختلف المجالات؟

سعت المملكة الرشيدة إلى إنصافها وحفظ حقوقها، وأكدت أن لها حق التمتع بجميع الحقوق دون أي تمييز وتمكينها من الحصول على الحق الوظيفي والتنمية المجتمعية وتعزيز مكانتها في كل الميادين وبجميع حالاتها الاجتماعية.

ما هي الحقوق المالية للرجل إذا طلبت الزوجة الطلاق ضررًا بدون سبب؟

يستحق الرجل عند طلب الطلاق من الزوجة لسبب غير مشروع وعدم موافقته على ذلك المطالبة بإعادة المهر لكون الطلاق هنا بمثابة الخلع وفي هذه الحالة تكون الزوجة تنازلت عن باقي مستحقاتها.

هل يحق للرجل رؤية الأطفال وحضانتهم إذا طلبت الزوجة الطلاق؟

يحق للأب دائمًا زيارة ورؤية اطفاله، ولكن الأحق بالحضانة ابتداءً هي الأم.



جريمة التخبيب



كيفية المطالبة قانونيًا في حال كان السبب في الطلاق "تخبيب"، ما هي الأدلة التي يجب على الزوجة تقديمها لإثبات تعرضها للتخبيب؟

يعتبر التخبيب جريمة وتتكون من ركنيين "مادي ومعنوي"، ولابد من إثبات هذا الجرم سواءً من خلال الرسائل النصية او الرسائل الموجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو شهادة الشهود على حدوث هذا التخبيب.

ما هي الإجراءات القانونية التي يجب على الزوجة اتخاذها في حال تعرضها للتخبيب؟

أجاز المنظم جواز رفع دعوى تخبيب وهي حق شرعي وقانوني لكل زوج وزوجة تضررت بسبب تدخل الطرف الثالث، وأيضًا التقدم برفع بلاغ إلى مركز الشرطة وبعد التحقق يتنم نقلها إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية.

ما هي العقوبات التي قد تفرضها المحكمة في حال ثبوت التخبيب؟

عقوبات التخبيب عقوبة تعزيرية تعود إلى تقدير القاضي حسب الضرر المترتب عن الفعل.

ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة معدلات الطلاق؟

التشتت والانشغال في الحياة الافتراضية، انعدام الحوار المباشر بين الزوجين، التأثير السلبي لمشاهير وسائل التواصل على افراد الأسرة والدخول في مقارنة بين الواقع والوضع الافتراضي، فتور العلاقات الزوجية والهروب من مسؤولياتها وعدم تحقيق متطلباتها.



أزمة غياب الثقافة الزوجية



ما هي أبرز أسباب الطلاق في المملكة العربية السعودية؟

غياب الثقافة الزوجية على جميع الأصعدة وعدم التواصل والتوافق والتكافؤ بين الزوجين من ناحية المستوى الثقافي والفكري والتعليمي مما يولد فجوة مع مرور الوقت، سوء العشرة، وتقصير أحد الزوجين في حق الآخر، معاناة أحد الزوجين من أمراض نفسية أو اضطرابات سلوكية، بالإضافة إلى الخيانة الزوجية.



الخطوات القانونية للطلاق



ما هي الخطوات القانونية التي يجب اتباعها في حال رغبة الزوجين في الطلاق؟

يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات المنظمة، وذلك خلال مدّة أقصاها 15 يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في حال لم يوثق الزوج الطلاق إقامة دعوى إثبات طلاق مادة 90 من نظام الأحوال الشخصية.

هل تختلف حقوق المرأة المطلقة حسب حالتها الاجتماعية "مطلقة رجعية، مطلقة بائنة"؟

نعم، بيّنت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة واختلاف ظروف الطلاق، فإن كانت مطلقة رجعية فإن لها عليه حقوق السكن والنفقة، كما لو كانت على ذمّته.

أما لو انقضت عدتها دون ان يرجعها زوجها فتصبح مطلقة بائنة وهُنا يُرفع حقّها من السكن والنفقة وفيه استثناء في حال كانت حاملًا أثناء فترة بينونتها فتصبح النفقة واجبة على الزوج حتى تضع حملها وذلك لإنتهاء عقد النكاح بين الطرفين.



حضانة الأب للأبناء الصغار



ما هي الإجراءات التي يجب على الرجل اتباعها في حال رغب في حضانة الأطفال بعد الطلاق؟

نصّت المادة 134 من نظام الأحوال الشخصية اذا كان المحضون في حضانة احد الوالدين فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب مايتفقان عليه وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ماتراه م ١٣٤ فقرة ١



حلول للحد من الطلاق



كيف يمكننا الحد من ظاهرة الطلاق في المملكة العربية السعودية؟

من خلال حضور دورات او ندوات تثقيفية للتوعية والتأهيل بطبيعة العلاقات الزوجية خاصةً قبل الارتباط لمعرفة حقوق وواجبات الطرفين حتى يكون للزوجين معرفة ودراية شاملة عن الحياة المشتركة بينهم.

ما هي النصائح التي تقدمها للأزواج لتجنب الطلاق؟

أنصح بالمرونة في التعامل والمُبادرة بالصلح وإلتركيز على موضوع الخلاف حتى لايطول وإيجاد الحلول الممكنة لحل المشكلة القائمة، تجنب الحوارات في حال الانفعال، الابتعاد عن إدخال أطراف آخرين الا في حال الضرورة حكم من اهله وحكم من أهلها.

ما هي القوانين التي تنظم قضايا الطلاق في المملكة؟

نظام الأحوال الشخصية وما افرده في الفصل الثاني من الاحكام القانونية التي تنظم احكام الطلاق .



تجنب الطلاق



ما هي النصائح التي تقدميها للزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق؟

تجنب قدر الإمكان لفظ الطلاق في حال الغضب والاستخارة والتريّث لفترة والنظر بحكمة في هذا القرار من جميع جوانبه سلبًا كانت أم ايجابًا، والتمعن في المواقف الإيجابية على وجه الخصوص بين الزوجين، وأخيرًا الأخذ بالاعتبار رأي العقلاء.