شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل أكثر من 1700 شاب لإرشاد الحافلات في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

خدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عن تأهيل وتدريب أكثر من (1700) متدرب ومتدربه، ضمن الأعمال والخطط التشغيلية لموسم حج 1445 هـ.جاء ذلك عقب عمليات التوظيف التي أطلقها المركز من خلال ملتقى التوطين الذي أقامته الغرفة التجاريه بمكة المكرمة بالتعاون مع المركز، لتوظيف الكفاءات الوطنية المميزة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، بالإضافه إلى التواصل مع جامعة أم القرى وكلية التقنيه بمكة المكرمة ووسائل التواصل لإستقطاب أكبر عدد من الشباب السعودي.وأوضح مدير عام المركز عبدالله سندي ، ان المركز قدم من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية العديد من البرامج ، تضمنت حقيبة ترحاب المعتمدة من وزارة الحج والعمرة، والتعريف بمنصة أرشدني والتدريب على الاستخدام الأمثل للخرائط في ايصال الحافلات.إضافة إلى ⁠التدريب على المسار الإلكتروني التابع لأنظمة وزارة الحج والعمرة، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للحجيج، وأشار سندي، إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.وبين أن المركز أطلق أعماله استعداداً لموسم حج هذا العام 1445هـ منذ وقت مبكر حيث تم استقبال أكثر من 600 حافلة تقُلْ أكثر من 22600 حاج ، تم استقبالهم عبر مركز استقبال الحجاج طريق المدينة مكه بالنوارية وانهاء كافة الإجراءات المطلوبة لهم ومرافقة المرشدين، ليتم إرشادهم إلى مساكنهموأكد عبد الله سندي، أن المركز يواصل تجويد أعماله الميدانية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1445هـ ، تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة ودعم من النقابة العامة للسيارات، وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة.