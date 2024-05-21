لنصرة فلسطين.. البرلمان العربي يشيد بكلمة ولي العهد أمام قمة البحرين

#ولي_العهد : ما تشهده المنطقة العربية من تحديات لن يحول دون استمرار جهودنا المشتركة للمضي قدمًا لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة

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