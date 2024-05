شكرا لقرائتكم خبر عن لنصرة فلسطين.. البرلمان العربي يشيد بكلمة ولي العهد أمام قمة البحرين والان نبدء بالتفاصيل

#ولي_العهد : ما تشهده المنطقة العربية من تحديات لن يحول دون استمرار جهودنا المشتركة للمضي قدمًا لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة

مخرجات قمة المنامة

جهود البرلمان العربي

الدمام - شريف احمد - أوضح عضو مجلس الشورى عضو لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عساف بن سالم أبو ثنين في تصريح، في ختام اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، أن اللجنة أشادت بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمام القمة العربية الأخيرة في البحرين.وأكدت كلمة سمو ولي العهد مواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية، وإيجاد حل عادل ودائم لها وفق قرارات الأمم المتحدة، ومقررات القمم العربية، والمبادرة العربية للسلام، وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني. ‏ للمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وثمنت اللجنة في مستهل اجتماعها، مخرجات قمة المنامة التي استضافتها مملكة البحرين، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تجاه القضية الفلسطينية. ‏كما أكدت اللجنة خلال المناقشات رفضها التام لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى، خاصة أن الشعب الفلسطيني يحيي هذه الأيام الذكرى الـ 76 للنكبة، التي تتكرر مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر 2023م، بصورة أبشع وأفظع بارتكاب المجازر اليومية والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، مُسطرة علامة سوداء في تاريخ الدول الكبرى الداعمة لكيان الاحتلال وللإبادة الجماعية. ‏وجددت اللجنة التأكيد على استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين.وشددت على ضرورة أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، الذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.