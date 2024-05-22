شكرا لقرائتكم خبر عن "دوريات المجاهدين" تقبض على مخالف لترويج مادة الإمفيتامين المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمحافظة جدة. وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسية اليمينة، ومقيم من الجنسية الباكستانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، أو أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطريةوذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

