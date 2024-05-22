جديدة عرعر يستقبل أولى أفواج الحجاج القادمين من العراق

استقبلت جوازات منفذ جديدة عرعر، اليوم، أولى أفواج ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.