باقة اليوم الواحد تحسم تسرب يوم عرفات

للقضاء على تسرب الحجاج غير النظاميين المتواجدين داخل العاصمة المقدسة يوم عرفات، تدرس وزارة الحج والعمرة إطلاق باقة اقتصادية (باقة اليوم الواحد) بحيث لا تشمل على سكن في عرفات ومنى، وتتضمن رحلة الذهاب إلى عرفات من خلال نقاط تجمع عبر حافلات حديثة ومكيفة مزودة بوجبات بسيطة (سناك) مع مياه وعصائر وتكون ذات قيمة مدفوعة مسبقا، ويحصل الحجاج من خلال الباقة على تصريح حج نظامي بعد إثبات عدم حجهم من قبل، بالإضافة إلى إثبات العنوان الوطني في مكة المكرمة وأن يكون الحاج مواطنا أو مقيما إقامة نظامية ويكون ذهابهم إلى عرفات بعد صلاة الظهر مع بقائهم داخل الحافلات، ومن ثم الذهاب إلى مزدلفة ثم الرمي مع تخصيص مسار لهم، أما مبيتهم فيكون في منازلهم بمكة بعد أن أجاز ذلك عدد من العلماء لأهل مكة المكرمة الذين لا يجدون مبيتا في منى.

معالجة الظاهرة

«دوت الخليج» رصدت أراء عدد من أهالي مكة المكرمة حول هذه الباقة، وقال المواطن طلال الزهراني إن المبالغ المالية للحج في الوقت الراهن باهظة الثمن، وقد لا تسمح للكثير بتأدية الفريضة خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة من خمسة أشخاص أو أكثر، ولكن بادرة الباقة الاقتصادية تسهم في السماح لكثير ممن لم يؤدوا الفريضة من القيام بها على أكمل وجه، وستؤدي إلى ترتيب الحج بصورة شاملة وتقضي على السلبيات التي قد تحدث خاصة تسرب الحجاج غير النظاميين ويكون الحج نظاميا للجميع.

واعتبر محمد حامد أن مثل هذه الباقات المنخفضة التكلفة والميسرة تمكن من لم يستطع أداء الفريضة من أدائها، بالإضافة إلى أنها ستعالج تماما ظاهرة حج بلا تصريح خاصة لقاطني مكة المكرمة سواء مواطنين أو مقيمين، وسيكون عدد المخالفين منخفض جدا، أو قد يتلاشى بصورة شاملة فالتنظيم حل جذري ومساعد ومكمل للجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج وتيسر أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة.

أداء الفريضة

قال خالد الهذلي إن ظاهرة الحجاج المخالفين من داخل مدينة مكة المكرمة مازالت مستمرة، وهناك جهود تبذل من قبل كافة الأجهزة لمنع الحج بلا تصريح أو المخالف لتمكين الحجاج النظاميين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، لذلك فإن وجود تنظيم لسكان مدينة مكة المكرمة ممن يرغب في أداء الفريضة عبر باقة اقتصادية تمكن الحاج من الصعود إلى مشعر عرفات بعد الظهر، من خلال نقاط تجمع محددة بعد أخذ تصريح لأداء الفريضة ودفع تكلفة الباقة، ويبقى الحاج داخل الباص ويؤدي صلواته في مشعر عرفات مع جموع الحجيج ثم ينصرف معهم إلى مزدلفة مع توفير وجبة عشاء له ثم يرمي بعد منتصف الليل، وهكذا يتم معالجة ظاهرة التسرب السنوية. وأكد غالي العتيبي أن التيسير أمر مستحب بتصميم وزارة الحج والعمرة باقة محفزة لسكان مدينة مكة المكرمة تمكنهم من أداء الحج بتكلفة منخفضة طالما هناك من أجاز لهم المبيت في منازلهم لكل من لا يجد له مخيم في منى.

باقة اليوم الواحد

- لا تشمل سكنا في عرفات ومنى

- تنظيم رحلة الذهاب إلى عرفات

- نقاط تجمع عبر حافلات حديثة ومكيفة

- توفير وجبات (سناك) مع مياه وعصائر

- تصريح حج نظامي بعد إثبات عدم الحج من قبل

- إثبات العنوان الوطني في مكة المكرمة

- أن يكون الحاج مواطنا أو مقيما إقامة نظامية بمكة

- الذهاب إلى عرفات ثم مزدلفة والرمي

- تخصيص مسار لحجاج الباقة

- المبيت في منازلهم بمكة