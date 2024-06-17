وكيل وزارة الحج لـ"دوت الخليج" : سيتم تحديد سياسة تسعير مختلفة للحج في العام القادم 

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عائض الغوينم لـ" دوت الخليج " بوجود سياسة تسعير مختلفة للحج في العام القادم.

وقال: الضيافة اليوم لدينا عبارة عن باقات بتصنيف كمي ونوعي مع تسمية للخدمة المقدمة.

بالتالي فإننا نستطيع حينها أن نضع متوسطا للأسعار مع ترك مساحة للتنافسية في تقديم الخدمات.

وأشار بأنه سيتم توفير البيئة المناسبة لتقديم كافة باقات الخدمة للحجاج والتي تتناسب مع رغباتهم والسعر المناسب لهم.

حيث أنه لن يتم اعتماد أي سعر مبالغ فيه.

ونوه الغوينم: في حال وجود اختلاف بين الأسعار المثبتة من خلال المسار الإلكتروني والتي يتم التعامل بها، سيتم رفضها.

مؤكدا أن جميع التعاملات تتم عن طريق المسار الإلكتروني ووفق سياسة محددة للباقات المقدمة للحجاج .

وعن التحديات التي تواجه الوزارة قال الغوينم: هناك تحديات متعددة وكل الملاحظات التي نعمل عليها سيتم تصحيحها مباشرة من تاريخ 12 /12 /1445 وحتى العام القادم .

والفريق الذي يعمل معي اليوم بتوجيه من وزير الحج والعمرة ونائبة وقيادات المنظومة في الميدان يعمل لحج 1446 ولرصد الدروس الحالية وبإذن الله ستتوالى النجاحات في الأعوام القادمة.

مضيفا بأن الدعم الذي نلمسه من القيادة الرشيدة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة 50 جهة حكومية جميعها هدفها إرضاء ضيوف الرحمن وتقديم مايليق بهم من خدمات والتي لا سقف لها فكلما وصلنا إلى نسبة رضا نطمح إلى تجويدها والوصول لسقف أعلى في السنوات القادمة.