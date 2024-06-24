شاهد.. فلسطينيون يهاجمون حركة حماس " نتمنى زوالها في أقرب وقت"

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صحيفة الخليج 365: هاجم عدد من سكان غزة ، حركة حماس الفلسطينية ، ووعبروا عن امنيتهم بانتهاء وزوال حكم حماس .
وقال فلسطيني : إن جميع أبناء قطاع غزة باستثناء المستفيدين وهم قلة قليلة ، ضد حماس ويتمنون زوال حماس في أقرب وقت .
واستكمل: وأنا كابن من أبناء غزة أتمنى من الله أن ينتهي حكم حماس هذا الحكم الظالم .
وأضاف فلسطيني آخر : هناك ناس من الأغبياء يطبلوا لحماس ، وهم أكثر من أضروا بالقضية الفلسطينية .
وأردف: أتحدى تليفزيون الجزيرة أن يٌجري مقابلة مع إناس حقيقيون ولا يأتي بأشخاص غير فلسطينيين سواء من تركيا ولا جنوب لبنان أو سوريا يتكلمون عنا ويمثلونا .. تعالوا هنا شوفوا الحقيقة .