اخبار السعوديه

شاهد.. فلسطينيون يهاجمون حركة حماس " نتمنى زوالها في أقرب وقت"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

8e88138f-6e1a-4f0a-85dd-28f415206364

صحيفة الخليج 365: هاجم عدد من سكان غزة ، حركة حماس الفلسطينية ، ووعبروا عن امنيتهم بانتهاء وزوال حكم حماس .

وقال فلسطيني : إن جميع أبناء قطاع غزة باستثناء المستفيدين وهم قلة قليلة ، ضد حماس ويتمنون زوال حماس في أقرب وقت .

واستكمل: وأنا كابن من أبناء غزة أتمنى من الله أن ينتهي حكم حماس هذا الحكم الظالم .

وأضاف فلسطيني آخر : هناك ناس من الأغبياء يطبلوا لحماس ، وهم أكثر من أضروا بالقضية الفلسطينية .

وأردف: أتحدى تليفزيون الجزيرة أن يٌجري مقابلة مع إناس حقيقيون ولا يأتي بأشخاص غير فلسطينيين سواء من تركيا ولا جنوب لبنان أو سوريا يتكلمون عنا ويمثلونا .. تعالوا هنا شوفوا الحقيقة .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا