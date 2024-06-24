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بالفيديو.. "باحث يمني" يكشف الأخطاء التي ساعدت وكرست للحوثيين الوصول إلى ما هم عليه

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‏صحيفة الخليج 365: تحدث الباحث والكاتب اليمني فهد طالب الشرفي، عن الأخطاء التي ساعدت وكرست للحوثيين الوصول إلى ما هم عليه.

وقال خلال حديثه عبر قناة العربية: "من هذه الأخطاء اعتبار مدينة صعدة حوثية، وأصبحت في خصومة مع الدولة".

وأضاف: "وأيضا محمد سالم الذي سُجن وهو عائد من لبنان حيث أُخذ من المطار وسجن بعدها سنة و8 شهور وكان عدو لدود للحوثيين".

وتابع: "هناك الكثير ممن سجنوا، حيث كان يدخل الشخص مواطن صالح ويخرج وقد أصبح يعتنق هذه الفكرة".

وأكمل: "الزيدية قاتلت معنا وكثير من رموزنا ناصروا الدولة في الحروب الست، ولكن الكثير تصالح مع فكرة الحوثية، ولا زال هناك محمد عبد العظيم الذي لم يتصالح معها".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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