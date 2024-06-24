بالفيديو.. "باحث يمني" يكشف الأخطاء التي ساعدت وكرست للحوثيين الوصول إلى ما هم عليه

‏صحيفة الخليج 365: تحدث الباحث والكاتب اليمني فهد طالب الشرفي، عن الأخطاء التي ساعدت وكرست للحوثيين الوصول إلى ما هم عليه.

وقال خلال حديثه عبر قناة العربية: "من هذه الأخطاء اعتبار مدينة صعدة حوثية، وأصبحت في خصومة مع الدولة".

وأضاف: "وأيضا محمد سالم الذي سُجن وهو عائد من لبنان حيث أُخذ من المطار وسجن بعدها سنة و8 شهور وكان عدو لدود للحوثيين".

وتابع: "هناك الكثير ممن سجنوا، حيث كان يدخل الشخص مواطن صالح ويخرج وقد أصبح يعتنق هذه الفكرة".

وأكمل: "الزيدية قاتلت معنا وكثير من رموزنا ناصروا الدولة في الحروب الست، ولكن الكثير تصالح مع فكرة الحوثية، ولا زال هناك محمد عبد العظيم الذي لم يتصالح معها".