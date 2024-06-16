المتحدث الأمني لـ"دوت الخليج": المملكة مدرسة في إدارة الحشود

أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب لـ" دوت الخليج " أن إدارة الحشود علم يدرس للمملكة العربية السعودية في كافة أنحاء دول العالم بكل مناسبة تستضيفها وأهم مناسبة هي دينية هي مواسم الحج والعمرة وهناك تنسيق كامل مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية تحت منظومة متكاملة للخدمات لإدارة الحشود في الداخل والخارج عن طريق بادرة طريق مكة المكرمة ضمن برامج خطط ورؤية المملكة 2030 حيث تم إنهاء إجراءات أكثر من 300 ألف حاج من خارج المملكة ببرنامج ضيوف الرحمن، والمملكة مدرسة في إدارة الحشود تعلم الآخرين وخاصة في مواسم الحج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمة وزارة الداخلية بمشاركة المتحدثين الرسميين لوزارت الحج والعمرة و الصحة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وأعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح، وذلك بوقوف جميع ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، وتصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بأمن وأمان وطمأنينة، حيث قضوا يوم التروية والمبيت في منى قبل استئناف رحلة التصعيد إلى عرفات صباح هذا اليوم، وفق خطط مرورية وتنظيمية متكاملة تميزت بالمرونة والكفاءة في تنفيذ عمليات نقل الحجاج بالحافلات وقطار المشاعر والنقل الترددي.

ونوّه إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الثانية من رحلة المشاعر لنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة للمبيت فيها قبل استئناف رحلتهم بالعودة إلى مشعر منى للإقامة فيه يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، التي يتم خلالها أداء طواف الإفاضة ورمي الجمرات وفق الخطط والتنظيمات الخاصة بها.

وأكّد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية جهود رجال الأمن في تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة بإدارة وتنظيم حركة المركبات على الطرق المؤدية إلى عرفات ومزدلفة ومنى، ومتابعة ومساندة المشاة من الحجاج الذين يسيرون على الأقدام عبر الطرق المخصصة لهم، ومساندة تنظيم النقل في الرحلات الترددية، وتنظيم الحشود عند محطات قطار المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنى، وإدارة وتنظيم حركة المشاة على الطرق المؤدية من مزدلفة إلى منى والطرق التي تربط مشعر منى بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات، وإدارة وتنظيم الحشود في المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وفي منشأة الجمرات لرمي الجمرات.

وأهاب بضيوف الرحمن الاستمرار في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتقيد بالمواعيد والمسارات والاتجاهات المحددة لهم في تنظيم التفويج لأداء طواف الإفاضة ولرمي جمرة العقبة بعد عودتهم إلى مشعر منى من مزدلفة، ومتابعة والتقيد بتوجيهات رجال الأمن على الطرق المؤدية إلى منى وإلى المسجد الحرام وساحاته وإلى منشأة الجمرات وفي المطاف والمسعى وحول أحواض رمي الجمرات، ومراعاة ذلك في مراحل تنقلهم ذهابًا وإيابًا إلى مواقع إقامتهم.

وشدد المتحدث الأمني على منع وضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، حيث تم ضبط (25) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج ليلة التاسع من ذي الحجة، وذلك لنقلهم (103) مخالفين ليس لديهم تصريح بالحج، وتم تطبيق العقوبات بحقهم، فيما تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقة مكة المكرمة (52,274) مكالمة من الساعة الثالثة ظهرًا من اليوم الثامن من ذي الحجة إلى الساعة الثالثة ظهرًا اليوم، تنوعت ما بين البلاغات الأمنية والاستفسارات الخدمية والعامة، وتم معالجتها كاملة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور عائض الغوينم ل دوت الخليج بأن الجهود التي تبذل لخدمة ضيوف الرحمن استثنائية ولا يوجد في العالم كلة أي تمكين أو إمكانات لإدارة الحشود مثل المملكة العربية السعودية فلدينا أسطول من الحافلات يتجاوز 22 ألف حافلة لنقل الحجاج بأنماط نقل مختلفة وعبر الرحلات الترددية نقلنا 700 ألف حاج بشكل ترددي 800 ألف حاج بالنقل العام مشيرا الى هذا فقط في إدارة الحشود والمملكة سخرت كافة الإمكانيات ولاتنظر لمن يمدح أو يذم فالمملكة تراعي الله أولا وقبل كل شيء في خدمة ضيوف الرحمن والشمس لا تغطى بغربال.

وقال الغوينم: "تأكيدًا على ما ذكره وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة قبل ساعات، فقد انجزت جميع مهام تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات بكل سلاسلة ويسر وطمأنينة حيث اكتمل التصعيد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا. ولله الحمد لبيت جميع رغبات تفويج الحجاج وفق الرخص الفقهية".

واضاف: ما شهدناه اليوم من سكينة وراحة في مشعر عرفات مكنت حجاج بيت الله الحرام من تأدية النسك والتفرغ للعبادة والدعاء دليل واضح على التخطيط المبكر والعمل الحكومي الجماعي المتناغم في منظومة خدمة ضيوف الرحمن والتعاون المتميز من مكاتب الحجاج من جميع الدول وشركات مقدمي خدمات الحج الدولية والمحلية إلى جانب التزام الحجاج بالتعليمات والتنظيمات وجداول التفويج.

وقدم الشكر للجميع على تعاونهم في إنجاح خطط التفويج.

مشيرا الى أن خطط التفويج تتواصل وفق الخطط المتفق عليها مع جميع الجهات لينعم الحجاج بقضاء ساعات المساء في في المشعر الحرام، استعدادًا لعودتهم إلى مشعر منى لقضاء يوم الحج الأكبر، ملبين مكبرين تخدمهم منظومة متناغم من الجهات المختلفة تسخر كوادرها البشرية المؤهلة والإمكانيات اللامحدودة من أجل راحتهم، تنفيذا لتوجيهات يقيادتنا الرشيد يحفظها الله على تقديم كل ما يلزم لخدمتهم وضمان رضاهم.

وقال: حرصنا على تعزيز تواجد الفرق الميدانية للتأكد من تنفيذ عمليات الإركاب بكل دقة وفق الجداول المتفق عليها، بقيادة 4 آلاف مراقب ميداني.

وأضاف الغوينم بأن أهمية بطاقة نسك برزت خلال عمليات التصعيد والتفويج والنفرة، حيث جرت عمليات الارشاد والتوجيه بكفاءة عالية وتصاعدت أعداد مسح رمز الاستجاب حتى قبل هذا المؤتمر الصحفي بلحظات قاربت 5 ملايين عملية.. ولضمان استمرارية واستدامة استفادة ضيوف الرحمن من بطاقة نسك يقوم فريق التشغيل الميداني لمشروع بطاقة نسك بمتابعة عملية الإركاب لضيوف الرحمن من مقار سكنهم والتحرك في المشاعر المقدسة عبر تغطية اكثر من 3120 موقع إسكان، حيث يعمل فريق التشغيل الميداني على رصد نسب الالتزام بحمل بطاقة نسك واتمام عملية الإركاب عبر النموذج التشغيلي المطور للحد من الحجاج غير النظاميين للوصل إلى هذه المستويات من نجاح تنفيذ الخطط.

وأفاد بأن الوزارة عملت على تعزيز العمل التوعوي للحجاج بتقديم أدلة بـ16 لغة تشمل مجالات التوعية الإجرائية والصحية والشرعية والمالية والقانونية والأمن السيبراني توزع على الحجاج عبر 344 شريك من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وتبث عبر 72 ألف شاشة ضمن مسار رحلة ضيوف الرحمن .

كما أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأنه تم تنفيذ خطط منظومة الصحة بنجاح حتى اليوم وقدمت الخدمات الصحية لأكثر من 112,081 حاج في الطوارئ والتنويم والعيادات الخارجية في موسم حج هذا العام.

وأضاف بأنه من بين هؤلاء خضع 20 حاج لعملية قلب مفتوح وأجرت الفرق الطبية 230 عملية قسطرة قلبية وكذلك 819 عملية غسيل كلى، ويواصل مستشفى صحة الافتراضي تقديم خدماته وعطائه، وقدم نحو 14 خدمة لضيوف الرحمن، ويوفر الاستشارات الطبية الفورية الافتراضية على مدار الساعة بعدة لغات.

وقال إن التحدي الأكبر في حج هذا العام هو ارتفاع درجات الحرارة، وبلغ عدد من تعر للإجهاد الحراري وضربات الشمس هذا اليوم نحو 569 حالة حتى الآن ومن المهم هنا أن أشير إلى أننا نرصد هذه الأعداد، ومتابعتها، وإجراء التدخل السريع لحفظ الأرواح وحمايتها من الضرر، والأهم هنا هو أخذ الاحتياطات والنصائح الطبية، وعدم الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس، وشرب السوائل بكميات كافية، وإراحة الجسم من وقت لآخر، وبالطبع ؛ استخدام المظلة للحماية من أشعة الشمس ومن واجبنا تقديم النصح للحجاج من ضيوف الرحمن خلال الأيام المتبقية من الحج، ومن أهمها الحرص على النظافة العامة، والحرص على نظافة وسلامة الأغذية لتلافي التسمم الغذائي، ومن المهم عدم تناول الأغذية التي بقيت لمدة طويلة مكشوفة أو معرضة لدرجات حرارة مرتفعة ومتفاوتة، قد تؤدي لحدوث مشكلات هضمية أو نزلات معوية وعدوى كما ننبه على الحاج بأهمية مراعاة حالته الصحية، وأخذ العلاج اللازم.

كما قال متحدث وزارة النقل والخدمات اللوجستية بأن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستمر في. خدمة ضيوف الرحمن من خلال تسهيل تنقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة بكفاءة عالية.

وأضاف بأنه تم نقل حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم من منى إلى. عرفات بكل يسر وسهولة، حيث تم نقل أكثر من 300 ألف حاج، بمعدل انضباط في مواعيد الرحلات وصل إلى 106 ولله الحمد، أي بما معناه انضباط كامل في كافة الرحلات المجدولة، بالإضافة لرحلات إضافية وفق الحاجة.

واضاف: بدأنا في قطار المشاعر حركة النفرة من عرفات إلى مزدلفة في حركة تستمر حتى الساعة 2:30. فجراً، وبانتهاء هذه الحركة ستبدأ مباشرة حركة قطار المشاعر.لنقل الحجاج من مزدلفة إلى منى، وذلك لرمي جمرة العقبة، وتستمر هذه الحركة حتى ساعات الصباح من اليوم يوم عيد الأضحى المبارك

وافاد بأنه هناك أكثر من 7500 من منظمي الحشود في قطار.المشاعر يتحدثون أكثر من 7 لغات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى نتائج الامتثال العالي من شركات النقل. المرخصة سواء الحافلات أو الشاحنات أو حتى مركبات الأجرة حيث تم العمل على تنفيذ أكثر من 160 ألف عملية فحص لهذه المركبات للتأكد من نظاميتها، وجودتها واستخدمنا في ذلك النظارة الافتراضية في عملية المسح والتي أسهمت في اختصار عملية الفحص بنسبة 600%، حيث يتم فحص الحافلات خلال 6 ثواني فقط عبر طائرات بدون طيار تم قياس 25 مؤشر لقياس انسيابية . حركة الحافلات التي تدخل المشاعر المقدسة عبر كاميرات ومستشعرات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من هذه النتائج في الأعوام القادمة.

وقال: استفاد اليوم ضيوف الرحمن ولله الحمد من الطريق المرن في مشعر عرفة وتقنية الرصيف المطاطي اللي ساهم في تخفيض الإجهادات بالإضافة لتقنية تبريد الطرق التي تم وضعها في المنطقة المحيطة بمسجد عرفات، حيث أسهمت في تقليل حرارة سطح الطريق بأكثر من 20 تخصيص اسكوترات لكبار السن وذوي الإعاقة بمسارات مخصصة بإجمالي 3000 سكوتر عبر 3 مسارات رئيسية.