شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون يناقشون إنتاج برامج إذاعية للشباب والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون .. الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية يشارك في الاجتماع الـ 27 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس.



https://t.co/apAVIicj1X#مجلس_التعاون pic.twitter.com/sW7XXs4UmX — مجلس التعاون (@GCCSG) May 23, 2024

برامج إذاعية للشباب

الدمام - شريف احمد - عقد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم اجتماعهم الـ 27، برئاسة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ومشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة خالد بن علي السنيدي.وناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المعنية بالتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون، أبرزها سن ضوابط منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في الدول الأعضاء، وإعداد خطة إعلامية توعوية متضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، إضافة إلى إيجاد مبادرة رقمية حول السلامة الرقمية للأطفال بدول المجلس. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG)كما ناقشوا إنتاج دراما إذاعية مشتركة، وإنتاج برامج إذاعية تستهدف فئة الشباب واهتماماتهم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وإنتاج عدد من البرامج التلفزيونية الهادفة، والموافقة على إنتاج أمسية خليجية تلفزيونية مشتركة بين الدول الأعضاء تتزامن مع انعقاد الدورة 45 القادمة للمجلس الأعلى، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تخدم مسيرة العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس.