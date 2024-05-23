نزاهة: خادم الحرمين وولي العهد تابعا حادثة التسمم بالرياض ووجها بمحاسبة المسؤولين

في تطور مهم حول حادث التسمّم الغذائي الذي وقع في أحد مطاعم مدينة الرياض، أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بيانًا يكشف تفاصيل الحادث والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة.

أكد البيان أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تابعا الحادث بشكل مباشر، وأصدرا التوجيهات الكريمة للجهات ذات العلاقة لرفع تقارير مفصّلة عن ملابسات التسمّم وأسبابه والمتسبّبين فيه.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن مصدر التسمم كان إحدى الإضافات الغذائية المكمّلة، وتم سحبها بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة.

وشددت الهيئة على أنها لن تتسامح مع أي تقصير أو إهمال أو تهاون في السلامة والصحة العامة، وأنه سيتم مساءلة ومحاسبة كل مسؤول ثبت تقصيره في أداء مسؤولياته. كما تم تشكيل لجنة عليا للتحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه.