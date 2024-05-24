بالفيديو.. "محامي" يكشف عن الإجراء القانوني الذي يجب على المتضررين من التسمم القيام به لأخذ حقهم

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي الدكتور محمد حمود الناجم، عن الإجراء القانوني الذي يجب على المتضررين من التسمم داخل مطعم في الرياض القيام به لأخذ حقهم من المتواطئين في إخفاء الأدلة والمطعم.

وقال خلال مداخلة مع قناة " الإخبارية" :"متى ما أعلنت "نزاهة" وأصدرت لائحة الاتهام للمتورطين وتم إحالتهم إلى المحكمة فيما يتعلق بالحق العام، يستطيع المتضررون من التسمم المطالبة بالحق العام".

وتابع:" لابد من إقامة دعوى الحق الخاص مباشرة بعد ثبوت الاتهامات، لأن هذا الأمر لا تباشره هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والحق الخاص مستقل تماما عن الحق العام، ويلزم تقديم دعوى خاصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها حسب التقارير الطبية".