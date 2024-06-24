ارتفاع عدد ضحايا هجوم داغستان في روسيا.. والكشف عن حصيلة القتلى والمصابين

صحيفة الخليج 365: ذكرت وسائل إعلام ووكالات أنباء روسية، أن هجمات داغستان التي وقعت اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 8 من أفراد الشرطة واثنين آخرين، وإصابة 34 بينهم 27 من الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية في منطقة داغستان بإقليم شمال القوقاز الروسي، قد ذكرت إن مسلحين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة الأحد.

وذكرت تقارير أن ضابطا وقسا قُتلا عندما أطلقت أعيرة نارية على كنيس يهودي وكنيسة في ديربنت، موطن طائفة يهودية قديمة في القوقاز وأحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن النيران اشتعلت في الكنيس بعد الهجوم.