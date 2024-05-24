شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "الزكاة والجمارك" يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

تيسير الإجراءات الجمركية

الدمام - شريف احمد - زار معالي محافظ هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المهندس سهيل بن محمد أبانمي، جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجمرك ميناء جدة الإسلامي، وجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للوقوف على تنفيذ خطة الهيئة التشغيلية لموسم الحج في تلك المنافذ.واطّلع خلال جولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك ميناء جدة الإسلامي على الخدمات الجمركية المقدمة، وإجراءات العمل الجمركي التي تقوم على تيسير رحلة الحجاج مع إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.كما اطّلع معالي المحافظ على سير العمل في جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والخدمات المُقدمة، والاستعدادات القائمة لخدمة واستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار، وضمان خدمتهم بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.وحث منسوبي الهيئة على مواصلة بذل أقصى الجهود، وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات ذات العلاقة، من خلال توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي وتسخير جميع الإمكانيات؛ لتيسير الإجراءات الجمركية مع أهمية إحكام الرقابة الجمركية، والوصول إلى أعلى معدلات النجاح في تنفيذ خطة موسم الحج.