السعودية | وزارة الحج والعمرة تقدم تسهيلات وإمكانيات عالية في مبادرة “طريق مكة” بإسطنبول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم وزارة الحج والعمرة مشاركتها بفاعلية في مبادرة “طريق مكة” بمطار إسطنبول الدولي، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030, وتعتمد على التسهيلات لسفر الحجاج وخدمتهم منذ خروجهم من صالات المبادرة في مطارات المملكة مرورًا بصعودهم للحافلات المخصصة بمعايير وتجهيزات عالية, كما تتم المتابعة لمسار رحلاتهم بالحافلات حتى وصولهم للفنادق المخصصة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة براحة ويسر.

وتسخر الوزارة أنظمتها التقنية عبر منصة نُسك لتسجيل بيانات الحجاج وتوزيعهم في مجموعات بحسب رحلات الطيران كما تعمل قبل بدء مغادرتهم على تفويجهم للمطار في المجموعات التي تتفق مع سعة كل رحلة وتسلم أمتعتهم في صالة المبادرة ليتم فرزها وترميزها.