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"سدايا" تسهل خدمة ضيوف الرحمن عبر مبادرة "طريق مكة"

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واس- كراتشي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كممكن تقني ورقمي في مبادرة "طريق مكة” لعام 1445هـ في الدول المستفيدة من المبادرة، ومنها جمهورية باكستان الإسلامية عبر مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي.
وعملت سدايا ممثلةً في مركز المعلومات الوطني على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة من خلال الإشراف المباشر- مدعمة بمهندسين وفنيين- على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بالمطار، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة وتشغيل وإدارة "الحقائب المتنقلة"، لتسهل عملية إنهاء إجراءات دخول الحجاج.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما عملت على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير جهاز لوحي معزز بالذكاء الاصطناعي يعمل كـ "جهاز متنقل" يسهل إنهاء إجراءات الحجاج بشكل عام والحجاج من ذوي الإعاقة وكبار السن بشكل خاص مراعاة لظروفهم.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 تنفذها بالشراكة مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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